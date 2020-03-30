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Samsun'da dehşet! Babasını bıçakladı

Samsun'da bir kişi babasını bıçakla ağır yaraladı.

IHA30 Mart 2020 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:53
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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir okulda memur olarak çalıştığı öğrenilen Onur S. (39), evlerinde babası Cabir S.’ye (70) bıçakla saldırdı. Oğlunun saldırısı sonucu kollarından ve göğsünden bıçaklanan Cabir S., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cabir S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Onur S. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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