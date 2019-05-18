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Samsun'da dragon bot yarışları başladı

Samsun´da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 35 takımdan 385 sporcunun katıldığı dragon bot yarışları başladı.

  • DHA
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında Gençlik ve Spor Bakanlığınca 35 takımdan 385 sporcunun katılımı ile dragon bot yarışları düzenlendi.
 
 
Samsunport Limanı'nda düzenlenen dragon bot yarışlarının startını Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu verdi.
 
 
Yarışlar esnasında Türk Yıldızları kısa bir gösteri yaparken, binlerce motosikletli de Atatürk'e saygı turu attı.
 

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