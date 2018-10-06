Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan genç kız ile arkadaşı tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde eski erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yonca Sekmen (18) ve olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Gaye Uygun (20) tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, önceki gün Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Manisa Sokak'ta meydana geldi. Yonca Sekmen, eski erkek arkadaşı Engincan D.'nin (22) sosyal medyada başka bir kadının paylaşımına yorum yapmasına sinirlendi. Engincan D. ile sosyal medyada tartışan Yonca Sekmen, daha sonra buluşup konuyu konuşmak istediğini söyledi. Sekmen, yanına arkadaşı Gaye Uygun'u da alıp, ilçede Engincan D. ve 3 erkek arkadaşı ile buluştu. Burada, taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engincan D., Yonca Sekmen'i dövdü. Sekmen de yanında bulunan bıçakla Engincan D. ile arkadaşları C.R.A. (28), A.C.İ. (25) ve kavgayı ayırmak isteyen B.K.D.'yi (23) yaraladı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla bölgedeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan A.C.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
 
Olay yerinden kaçan Yonca Sekmen ve arkadaşı Gaye Uygun, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA