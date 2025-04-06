İlçenin Karaağaç mevkisinde Samsun'dan Ordu istikametine giden Z. A. (59) idaresindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçerek Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki T. A. (33) idaresindeki 55 FA 026 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan G. A. (49) ve A. A. (58) olay yerinde hayatını kaybetti. E. A. (24) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. E. A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Çarşamba ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

