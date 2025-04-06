İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsun'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA6 Nisan 2025 Pazar 07:10 - Güncelleme:
Samsun'da feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

İlçenin Karaağaç mevkisinde Samsun'dan Ordu istikametine giden Z. A. (59) idaresindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçerek Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki T. A. (33) idaresindeki 55 FA 026 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan G. A. (49) ve A. A. (58) olay yerinde hayatını kaybetti. E. A. (24) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. E. A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Çarşamba ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.