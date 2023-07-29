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Samsun'da feci olay! 2 işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde tonlarca borunun altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Samsun'da feci olay! 2 işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Suluova Belediyesi'nin Ladik Köseoğlu Suluova içme suyu irsaliye hattı yenileme çalışmalarında iş kazası yaşandı. Havza'ya Bağlı Eymir Mahallesi Gelincik mevkisinde meydana gelen olayda, 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 700 kilo ağırlığındaki çelik boruların traktörden kazı alanına indirilmesi sırasında 18 yaşındaki Mustafa Çakır ve 46 yaşındaki Selami Baş, kayan boruların altında kaldı. Olayda Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, Selami Baş ise ağır yaralandı. Önce Havza Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 çocuk babası Baş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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