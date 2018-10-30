Samsun'da FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde aranan, Bank Asya'da hesabı bulunan, kapatılan Beyaz Lale Mezunlar ve Üniversiteliler Derneğinin denetim kurulu yedek üyesi Mine G. ile eşi Bayram G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden sahte kimlik kullandığı anlaşılan Mine G'nin polis ve asker gibi kişiler ile evlendirilecek kadınların "izdivaç grubu sorumlusu" olduğu öne sürüldü.

Canik Başarı Üniversitesinde öğrenci olarak kaydı bulunan Bayram G'nin ise Samsun'daki "esnaf grubu sorumlusu" olduğu iddia edildi. Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Mine G'nin ByLock'a 5 bin 388, Bayram G'nin de 3 bin 468 kez giriş yaptığı belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.