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Samsun'da hemşire hastane odasında ölü bulundu

Samsun'da bir hemşire, çalıştığı hastanedeki odada ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Zehra D. (20), sabah saatlerinde boş bir hasta odasında temizlik görevlilerince hareketsiz şekilde bulundu.

Haber verilmesi üzerine doktorlarca yapılan kontrolde, Zehra D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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