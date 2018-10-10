Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilat yapıldı

Samsun'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesi kapsamında, 108 bin 241 bin müracaatın tahsilatının, 63 milyon lirayı aştığı açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ülke genelindeki 13 milyon konutla ilgili imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesine kayıtların yapılmaya başlandığı 8 Haziran'dan itibaren Samsun'da, toplam 108 bin 241 başvuru alındığı belirtildi. Bu başvurulardan, 63 milyon 196 bin 848,80 liralık tahsilat yapıldığı kaydedildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA