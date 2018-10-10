Samsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilat yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ülke genelindeki 13 milyon konutla ilgili imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesine kayıtların yapılmaya başlandığı 8 Haziran'dan itibaren Samsun'da, toplam 108 bin 241 başvuru alındığı belirtildi. Bu başvurulardan, 63 milyon 196 bin 848,80 liralık tahsilat yapıldığı kaydedildi.