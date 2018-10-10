Samsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilat yapıldı
Samsun'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesi kapsamında, 108 bin 241 bin müracaatın tahsilatının, 63 milyon lirayı aştığı açıklandı.
- DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ülke genelindeki 13 milyon konutla ilgili imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesine kayıtların yapılmaya başlandığı 8 Haziran'dan itibaren Samsun'da, toplam 108 bin 241 başvuru alındığı belirtildi. Bu başvurulardan, 63 milyon 196 bin 848,80 liralık tahsilat yapıldığı kaydedildi.
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