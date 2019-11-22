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Samsun´da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

  • DHA
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Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle´de meydana geldi. Afganlı Deresi´nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

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