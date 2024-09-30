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Samsun'da kayık alabora oldu: 1 kayıp

Samsun'un Bafra ilçesinde denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışması başlatıldı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Samsun'da kayık alabora oldu: 1 kayıp
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İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde avlanmak için açılan kayığın alabora olması sonucu denizde kaybolan Orhan Çorbacı'yı (35) arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla başladı.

Ekipler, Çorbacı'yı kara, deniz ve havadan arıyor.

Balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayık ile avlanmak için dün akşam saatlerinde denize açılmış, dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora olmuştu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaşmış, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kaybolmuştu.

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