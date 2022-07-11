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Samsun'da korkunç kaza: 10 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
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Yunus A'nın kullandığı 55 M 8282 plakalı yolcu minibüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde, Roof Abde Samed A. idaresindeki 34 VF 7708 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazaya, kırmızı ışıkta bekleyen Asiye D. yönetimindeki 34 HG 9186 plakalı otomobille Talha S'nin kullandığı 16 AKE 178 plakalı otomobil de karıştı.

Kazada minibüste bulunan Yağmur A. (26), Emre A. (44), Elif Ravza A. (5), Eda A. (31), Erhan D. (36), Emel D. (36), Zeynep Naz D. (8), Enes D. (7), Almira Ş. (9) ile Gülay Ş. (49) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Kısmen ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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