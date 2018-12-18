Samsun'da öğrenci servisinde taciz iddiasına tutuklama
Samsun'da bir öğrenci servisi şoförü, 16 yaşındaki kız öğrenciye sözle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
- DHA
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul servis sürücüsü Ş.B.'nin (62), lise öğrencisi olan 16 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Ş.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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