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Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki vatandaşın iki böbreği ve karaciğeri 3 kişiye umut oldu.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Arif G., 24 Haziran'da hayatını kaybetti.

Hastanenin organ nakli birimi, hayatını kaybeden kişinin aile bireyleriyle görüşerek organ bağışı için izin istedi.

Ailenin onay vermesinin ardından hastanın iki böbreği ve karaciğeri OMÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Yardımcısı Doç. Dr. Kağan Karabulut ile Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay koordinasyonunda yapılan ameliyat ile başarıyla alındı.

Organlar Samsun'da 3 kişiye umut oldu.

Yetkililer organ naklinin hayat kurtardığını belirterek bağış çağrısında bulundu.

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