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Güncel

Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 zanlı yakalandı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 09:14 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:14
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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