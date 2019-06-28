Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında imalat sırasında oluşan dumandan etkilenen işçiler baygınlık geçirdi.

Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 18 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin dumandan etkilendiği belirtildi.

Fabrikada Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi de inceleme yaptı.