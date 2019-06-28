Samsun'da plastik fabrikasında zehirlenme: 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Samsun'da plastik fabrikasında üretim sırasında oluşan dumandan 18 işçi zehirlendi.
- AA
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında imalat sırasında oluşan dumandan etkilenen işçiler baygınlık geçirdi.
Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 18 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerin dumandan etkilendiği belirtildi.
Fabrikada Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi de inceleme yaptı.
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