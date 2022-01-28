Samsun'da polisten uyuşturucu operasyonu!

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 15:03 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:03

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda H.A.'nın ikametinde yapılan aramada 75,54 gram metamfetamin ve 41 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.

İfadesi alınan 6 kişi serbest bırakılırken, H.A. ile aynı evde bulunan M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.