Çok nadir görebileceğiniz doğa olayı: Rulo bulutları görüldü!
Samsun’da bugün gözlenen rulo bulutu farklı görüntüsüyle dikkat çekti.
- İHA
MGM 10. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Samsun sahillerinde bugün rulo bulutu gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’de ender görülen rulo bulutunun denize ters esen rüzgarlar sayesinde oluştuğu öğrenildi.
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