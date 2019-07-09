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Samsun'da ''rüşvet'' operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Çarşamba Adliyesinde görevli bir zabıt katibinin, tutukluyu cezaevinden çıkarma vaadiyle yakınlarından rüşvet aldığı iddiasıyla Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan çok sayıda ihbar mektubu üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarından zabıt katibinin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Çarşamba, Terme, Ladik ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Rüşvet, görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

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