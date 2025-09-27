İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Samsun'da şehit babasına büyük saygısızlık

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 13:20
Samsun'da şehit babasına büyük saygısızlık
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

