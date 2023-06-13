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Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu! 4 ilçede okullar tatil edildi

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor. Samsun'da 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

AA13 Haziran 2023 Salı 08:17 - Güncelleme:
Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu! 4 ilçede okullar tatil edildi
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Şiddetli yağış nedeniyle Samsun Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı.

Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

4 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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