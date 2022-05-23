Samsun'da silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmada A.S.Y., İ.T. ve E.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bacaklarından vurularak yaralanan İ.T. ve E.A. ile M.D., G.Ç. ve O.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.