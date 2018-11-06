Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da silahlı yaralama: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla ateş ettiği kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi Sülün Sokak'ta Sercan Çelik'in (29) yanına yaklaşan Ercan C.K, tabancayla ateş etti.

İki ayağından da yaralanan Sercan Çelik, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Seken kurşunların isabet ettiği bir araçta da hasar oluştu.

Olayın ardından kaçan Ercan C.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

CHP´li Yılmaz bu kez de ezana dil uzattı

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA