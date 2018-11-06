Samsun'da silahlı yaralama: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi Sülün Sokak'ta Sercan Çelik'in (29) yanına yaklaşan Ercan C.K, tabancayla ateş etti.

İki ayağından da yaralanan Sercan Çelik, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Seken kurşunların isabet ettiği bir araçta da hasar oluştu.

Olayın ardından kaçan Ercan C.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.