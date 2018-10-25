Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da tehdit ve nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tehdit ve nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.B.Y. (30), A.C.Y. (27), F.K. (32) ve A.K. (28) gözaltına alındı.

Ekipler tarafından yaklaşık 3 aydır takip edildikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

D.B.Y. (30) ve A.C.Y. (27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.K. (32) ve A.K. (28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt´ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt´ta bir fabrikada yangın çıktı

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA