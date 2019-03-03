Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a darbe
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İki ilçede 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü.
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