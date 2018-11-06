Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu Khalaf A.A.Y.'yi İlkadım ilçesi bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Khalaf A.A.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.