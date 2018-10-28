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Samsun'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Otomobilin kilometre kadranın çarpma sonrası 150 kilometrede sabitlenmesi dikkat çekti.

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Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu karayolu yolu 34. kilometresinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Tanju Çilci (28) idaresinde 55 FF 106 plakalı otomobil, Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu  orta refüje çıkıp bir süre ilerledikten sonra  çam ağacına çarpıp yaklaşık 45 metre  yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Tanju Çilci olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Ayhan Şahin (35) ise yaralandı. Yalı şahıs 112 acil servis ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin kilometre kadranın çarpma sonrası 150 kilometrede sabitlenmesi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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