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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, C.Ö'nün kullandığı 19 BC 877 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisindeki kavşakta karşıya geçmeye çalışan S.Ş'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada S.Ş ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı İlhan Şen, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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