Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun-Ankara kara yolu Havza Otogar kavşağında, ilçe merkezinden otogara geçmekte olan Sefer Çakan (51) idaresindeki 60 KS 090 plakalı hafif ticari araç, Ankara yönüne seyreden Uğur Gündüz (30) yönetimindeki 55 AUH 80 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç refüje çıkarken, otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Gizem Gündüz ve Yiğit Efe Çakan yaralandı.
Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Gündüz ile Zeynep Gizem Gündüz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolunda, trafik bir süre servis yolundan sağlandı.