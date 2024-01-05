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Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 kişi gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplamda 29 şahıs yakalandı.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 194 adet sentetik ecza, 45,01 gram esrar, 7,38 gram kenevir tohumu, 5,06 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ile farklı bir suçtan 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanırken, ayrıca 27 şahıs da gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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