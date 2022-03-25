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Samsun'da Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilerin yüzlerini güldürüyorlar

Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından uygulanan Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin evleri temizleniyor. Proje kapsamında Ereli Mahallesi'nde evleri temizlenen 73 yaşındaki Cavit ve 72 yaşındaki Şerife Yöndem çifti, çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

AA25 Mart 2022 Cuma 14:39 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 14:39
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Proje kapsamında evlerde yapılan temizliğin ardından bir ay yeterli olacak ve içinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu, sıvı sabun, bulaşık ve çamaşır deterjanı gibi hijyen malzemelerinden oluşan paketler evlere bırakılıyor.

Yaşlı, engelli ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmelerinin amaçlandığı, 188 bin 100 lira bütçeli proje kapsamında bir yıl boyunca belirlenen 35 evde her hafta temizlik yapılacak.

Proje kapsamında Ereli Mahallesi'nde evleri temizlenen 73 yaşındaki Cavit ve 72 yaşındaki Şerife Yöndem çifti, çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.

Şerife Yöndem, "Allah getirenden gönderenden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesi. Artık eskisi gibi evde temizlik yapamıyordum. Perdelerimizi yıkayamıyorduk. Şimdi kızlarımız gelip her tarafı temizliyorlar." dedi.

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cengiz Nayman, bu yıl rutin çalışmaların dışında ilçede yaşayan engelli ve yaşlılara yönelik projeler geliştirdiklerini ve hayata geçirdiklerini söyledi.

Vefa Projesi'nin bunlardan biri olduğunu belirten Nayman, "İlçemizde yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerimizin evlerinin temizlenmesi için bir proje yaptık. Bu kapsamda üç kişi istihdam edilerek 35 yaşlı ve engellimizin evine düzenli olarak temizliğe gidilmektedir. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almaktayız. Vakfımızın bu çalışmalarında bizlere yardımcı olan hayırsever vatandaşlarımıza, devletimize ve ilgili Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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