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Samsun'da yalıtımı yapılan binada iskele çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 17 katlı binada dış cephe ısı yalıtım çalışması yapılırken iskele çöktü. Olayda 15'inci kattan düşen işçilerden Yakup Göller hayatını kaybetti, Şenel Yıldırım ağır yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. 17 katlı bir binanın dış cephe ısı yalıtım çalışmasını yapan işçiler Yakup Göller ve Şenel Yıldırım, 15'inci katta çalıştıkları sırada üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu düştü. Olayda ağır yaralanan işçiler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yakup Göller, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamdı. Kaldırıldığı hastanede tadavisi süren yaralı diğer işçi Şenel Yıldırım'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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