İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4159
  • EURO
    8,9859
  • ALTIN
    437.881
  • BIST100
    1467
Güncel

Samsun'da yangın: 2 otomobil hurdaya döndü

Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 4 iş yeri ile 2 otomobil yandı.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 09:31 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:31
ABONE OL

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde motor yağı deposu ve mobilya imalathanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler 2 iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında 4 iş yeri ile mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil ve bazı hurda araçlar yandı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.