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Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

  • DHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
 
Ekipler, Yakakent ilçesinde İstanbul'dan gelen şüpheli otomobili durdurdu, arama yaptı. Aramada, 550 gram bonzai ele geçirilirken, araçta bulunan aralarında 3'ü kadın C.D., S.D., G.B., Y.E.S., B.C.K. ve R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.C.D. ise Bafra'da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.

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