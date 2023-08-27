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Samsun'da yüzmek için girdikleri deniz can aldı: 2 kişiden 1'i boğuldu

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden 1'i boğuldu.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 13:25 - Güncelleme:
Samsun'da yüzmek için girdikleri deniz can aldı: 2 kişiden 1'i boğuldu
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Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Halk Plajı'nda Çorum'dan ailesiyle kente geldiği öğrenilen Satılmış Candan (44), serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi tarafından bulunarak sudan çıkarılan Candan, olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Satılmış Candan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Çorum'dan kente gelen ve serinlemek için İncesu Plajı'nda denize giren Melike Köse (37), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu bulunarak sudan çıkarılan Köse, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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