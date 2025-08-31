Samsun'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden T.Ç. (26) idaresindeki otomobil ile F.K'nin (37) yönetimindeki otomobil ve B.T'nin (24) kontrolündeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 16 AIG 599 plakalı otomobildeki yolcular M.Ç. (56) ve N.Ç. (55) ile 35 AC 109 plakalı otomobildeki yolcu H.A. (57) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.