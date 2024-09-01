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Samsun'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 7 kişi yaralandı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 07:18 - Güncelleme:
Samsun'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 7 yaralı
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Kubilay Şahin idaresindeki 55 EE 195 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde önce tali yoldan ana yola çıkan Ö.T.Z'nin kullandığı 55 ANT 514 plakalı motosikletle, ardından karşı şeride geçip M.S. yönetimindeki 41 GC 392 plakalı kamyon ile H.Y. idaresindeki 16 R 8120 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri Şahin, M.S, H.Y. ve Ö.T.Z. ile araçlarda bulunan S.T, D.Y, U.Y. ve U.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S. ise burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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