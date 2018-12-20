Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu yapıldı 3 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Q.M.K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Irak uyruklu Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Zanlılar, iki gün önce DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.