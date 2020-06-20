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Güncel

Samsun'daki FETÖ'nün ''askeri mahrem yapılanması''na yönelik operasyon

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem yapılanması' içinde yer aldıkları ve örgütün 'mahrem imam'larınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:58
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay ile kapatılan askeri okulların 3 öğrencisini gözaltına almıştı. Açığa alınan astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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