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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün "öğrencilerden sorumlu imamları" olduğu iddia edilen E.A, E.S. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ByLock kullandığı öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, örgütün İlkadım ilçesindeki Kadifekale ve Unkapanı mahallelerindeki hücre evlerine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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