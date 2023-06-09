Samsun'daki uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyonda takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasındaki aramalarda, 1613 kapsül sentetik ecza, 27,02 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10,94 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 4,55 gram esrar maddesi, 2 adet esrarlı sigara, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 18 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda Samsun merkezde yakalanan M.Y., A.Ç., S.E., O.B., A.A., T.Ş. isimli şahıslar Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çarşamba ilçesinde yakalanan T.Ö., R.K., F. K., D.Ö., C.S. ve Y.S. ise Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, M.Y., S.E., O.B., A.A., T.Ş., T.Ö., R.K., F.K., C.S. ve Y.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.