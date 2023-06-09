İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5514
  • EURO
    25,4681
  • ALTIN
    1484.03
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'daki uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı
Güncel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

9 Haziran 2023 Cuma 00:59 - Güncelleme:
Samsun'daki uyuşturucu operasyonu! 10 kişi tutuklandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyonda takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasındaki aramalarda, 1613 kapsül sentetik ecza, 27,02 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10,94 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 4,55 gram esrar maddesi, 2 adet esrarlı sigara, 12 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 18 adet 7,65 mm çapında dolu fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda Samsun merkezde yakalanan M.Y., A.Ç., S.E., O.B., A.A., T.Ş. isimli şahıslar Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çarşamba ilçesinde yakalanan T.Ö., R.K., F. K., D.Ö., C.S. ve Y.S. ise Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, M.Y., S.E., O.B., A.A., T.Ş., T.Ö., R.K., F.K., C.S. ve Y.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.