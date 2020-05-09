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Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:03 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:03
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Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmayla, Bafra'nın Yakıntaş Mahallesi'nde belirlenen araca operasyon düzenledi.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada, 1100 gram paketlenmiş kubar esrar maddesi, 3 satışa hazır fişek tabir edilen esrar ile suç geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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