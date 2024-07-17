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Samsun'dan feci kaza: Lastiği patlayan araç bariyerlere çaptı

Samsun'da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Samsun'dan feci kaza: Lastiği patlayan araç bariyerlere çaptı
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Maksut Saat'in kullandığı 55 JF 417 plakalı otomobilin seyir sırasında lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Saat'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Saat ile yanındaki Gürcan Ersin (26) ve Osman Bülbül (25) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Bülbül ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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