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Samsung'dan Türkiye açıklaması! Olayları yakından takip ediyoruz

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu’nun (RK) Google ile ilgili kararını ve ilgili süreçleri yakından izlediğini açıkladı.

17.12.2019  21:27 - Güncelleme: 17.12.2019  21:27
Samsung Electronics Türkiye'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
 
"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de, Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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