İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsunspor, Pendikspor engelini 4 golle aştı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırlayan Samsunspor rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Samsunspor, Pendikspor engelini 4 golle aştı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada kaleciden seken topu ceza sahasında önünde bulan Tanque, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

6. dakikada Pendikspor'un kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Kappel'in şutu direğe çarpıp, auta gitti.

22. dakikada Fofana'nın soldan ortasında topa iyi yükselen Tanque'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Cihan'ın ara pasına iyi hareketlenen Tanque kaleciyi çalımlayarak topu boş filelere gönderdi. 2-0

45. dakikada Regattin, Fofana'nın hatası sonucu kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 2-1

52. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye vuran Ahmed İldiz'in şutu direğin solundan auta çıktı.

55. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Kappel'in şutu filelerle buluştu. 2-2

61. dakikada Regattin'in ortasına iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunu kaleci Szumski güçlükle kurtardı.

83. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye 30 metre uzaklıktaki serbest vuruşu filelere yollayan Zeki Yavru, takımını tekrar öne geçirdi. 3-2

90+1. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Yusuf Abdioğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Gökmen Baltacı xx

Samsunspor: Jakup Szumski xx, Ali Ülgen x (Yusuf Abdioğlu dk. 46 xx), Zeki Yavru xxx, Alim Öztürk ?, Yunus Emre Çift xx, Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx (Celil dk. 80 x), Cihan Kahraman xx (Ali Kaan dk. 66 x), Yusuf Emre Çift xx, Moryke Fofana x (Laura dk. 63 x), Douglas Tanque xxx (Tomane dk. 63 x)

Yedekler: Aykut, Ali Taha, Ahmet, Soner, Emre

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Pendikspor: Burak Öğür x, Murat Akça x (Ahmed dk. 31 x), Hasan Hatipoğlu x, Tarık Tekdal x (Berkay dk. 66 x), Ferhat Öztorun x, Mesut Özdemir x (Hasan Kılıç dk. 66 x), Gökcan Kaya x, Aias Osman x (Ali Han dk. 80 x), Adrien Regatin x, Kappel xx, Thuram x (Oltan dk. 80 x)

Yedekler: Kubilay, Murat Akşit, Ali Yıldız, Atakan, Oğulcan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Douglas Tanque (dk. 2 ve 31), Zeki (dk. 83), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+1) (Samsunspor), Regattin (dk. 45 pen.), Kappel (dk. 55) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Alim (dk. 6) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zeki, Celil (Samsunspor), Tarık (Pendikspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.