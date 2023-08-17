Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Camii'nde yaşanan skandal tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
Ezgi Cebeci adındaki yarı çıplak bir model ile yönetmen Bilal Kısa, sanat adı altında dini değerleri aşağıladı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal görüntülere tepki yağdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale sebep olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.
"CAMİDE GÖREVLİ KİMSE GÖRMEDİK"
İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik" savunması yaptı.CAMİNİN GÜVENLİĞİNDEN CHP YÖNETİMİNDEKİ ABB SORUMLUYMUŞ