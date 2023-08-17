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Sanat adı altında rezillik: Kocatepe Camii'ndeki skandalda ''CHP'' detayı...

Ankara'da Kocatepe Camii'nde model Ezgi Cebeci ile yönetmen Bilal Kısa, sanat adı altında skandala imza attı. Dini değerlerin ayaklar altına alındığı, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal fotoğraflara vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa'nın 'güvenlik yoktu' dediği camide, güvenliğin CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA sorumluluğunda olduğu ortaya çıktı.

Sabah17 Ağustos 2023 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Sanat adı altında rezillik: Kocatepe Camii'ndeki skandalda ''CHP'' detayı...
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Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Camii'nde yaşanan skandal tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Ezgi Cebeci adındaki yarı çıplak bir model ile yönetmen Bilal Kısa, sanat adı altında dini değerleri aşağıladı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal görüntülere tepki yağdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale sebep olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.

Gözaltına alınan şahıslar önceki gün adliyeye getirildi savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollandı. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

"CAMİDE GÖREVLİ KİMSE GÖRMEDİK"

İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, "Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik" savunması yaptı.

CAMİNİN GÜVENLİĞİNDEN CHP YÖNETİMİNDEKİ ABB SORUMLUYMUŞ

Yapılan araştırmada, skandalın altından CHP sorumsuzluğu çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Skandalla gündeme gelen caminin güvenliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan ANFA tarafından sağlandığı öğrenildi.

Sürekli Müslümanlık ve milliyetçilikten dem vurarak algı oyunu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekinin liyakatsizliği ve dini değerlere olan saygısı bir defa daha gün yüzüne çıktı.

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