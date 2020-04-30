Sanayi-okul iş birliği koronavirüsle mücadelede sağlıkçılara 'siper' oldu

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:26

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı OSB'ler içinde yer alan ilk sürekli eğitim merkezi niteliğindeki ASOSEM, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalara sağlık alanındaki üretimiyle destek veriyor.

Merkez, Kovid-19 ile mücadelenin ön safındaki sağlık çalışanlarına destek amacıyla plastik enjeksiyon teknolojisini kullanarak siperlik maske üretimi yapmaya başladı. Bu yöntemle siperliklerin 3D yazıcılardan 240 kat daha hızlı üretildiği belirtildi.

Sanayi-okul projesi kapsamında ASOSEM ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde üretilen çalışma kapsamında 7 bin siperlik maske Ankara'daki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına teslim edilecek.

- "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



ASOSEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, Kovid-19 salgınına karşı acil maske ihtiyacını karşılamak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla merkezde bulunan plastik enjeksiyon teknolojisini hızla devreye aldıklarını söyledi.

Merkez ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birlik ve beraberlik içinde bu zorlu sürecin üstesinden gelmek ve salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla üretime devam edeceğini belirten Tütek, siperlik maskelerin ihtiyacı olan hastanelere ve sağlık kuruluşlarına verileceğini bildirdi.

Tütek, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kurumun bu süreçte elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

ASO 1. OSB ve içinde yer alan iş yerlerinin salgın sürecinde devletin yanında olduğunu ve elinden geleni yapmak için çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Tütek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Kovid-19 salgınına karşı yerli ve milli imkanlarıyla topyekun bir mücadele sergiliyor. Sağlık çalışanlarımız canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman zorluklar içinde ve mesai gözetmeksizin görev yapıyor. Bizler de sanayiciler olarak, sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla elimizden gelen bütün olanakları kullanmaya çalışıyoruz. Her zaman sağlık çalışanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın yanındayız."