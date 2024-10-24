Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: Bu tür saldırılar Türk halkını sindiremeyecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu'nun hayata geçirdiği GO! GLOBAL Türkiye Summit'te konuşan Çoştu, terörizmin her zaman tüm insanlık için tehdit olduğunu söyledi.

"Dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için rahmet, yaralananlar için acil şifalar diliyorum." diyen Çoştu, terörizmin her zaman toplumların istikrarını, gelişimini ve refahını hedef aldığını ve insanların kararlılığını sarsmayı amaçladığını belirtti.

Buna en iyi yanıtın dayanışma içinde dimdik durmak olduğunu belirten Çoştu, "Herkes bilsin ki bu tür saldırılar Türk halkını sindiremeyecek ve ilerlememizi durduramayacaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Özellikle son 20 yılda önemli bir ilerleme kaydettik." diye konuştu.

