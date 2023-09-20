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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'dan, KOSAM'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezini (KOSAM) ziyaret etti.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan'dan, KOSAM'a ziyaret
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KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre İnan, ziyaretinde KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve KOSAM yetkilileri ile iş dünyasını ve finansal yapıları ilgilendiren bölgesel projeler hakkında istişare yaptı.

İnan, burada yaptığı açıklamada, "Konya, ülkemizin ekonomik büyümesi ve kalkınması için kritik öneme sahip illerin başında gelmektedir. Bu ziyaret, bölgenin potansiyelini daha iyi anlamamıza ve bölgesel kalkınma projeleri konusunda iş dünyasıyla iş birliği yapmamıza olanak tanıdı. Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi, bu konuda önemli bir rol oynayarak, iş dünyasına rehberlik etmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Selçuk Öztürk de KOSAM'ın bölgesel kalkınma projelerindeki katkısına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Konya iş dünyası olarak, bölgesel kalkınma projelerine ve stratejik planlamaya büyük bir önem veriyoruz. Sayın Bakan Yardımcımızın ziyareti bölgemizdeki proje ve fırsatlar adına oldukça önemli bir anlam teşkil ediyor. KOSAM, kaliteli içerikler üreterek, katma değerli projeler önererek bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır."

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı İnan ve beraberindeki heyet üniversite kampüsünü gezdi.

  • sanayi teknoloji
  • bakan yardımcısı
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