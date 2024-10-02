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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 9. Uluslararası Buluş Fuarı'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'24) yer aldı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 9. Uluslararası Buluş Fuarı'na katıldı
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in ilk gününde açılış programlarının ardından stantları gezdi, etkinlik ve tanıtılan ürünlere ilişkin bilgi aldı.

TÜRKPATENT standında 2016'dan bu yana her yıl düzenlenen yerli ve yabancı buluşçuların bir araya geldiği ISIF'24'ün açılışında da yer alan Kacır, fuarın yatırımcılar ile girişimcilerin buluşmasına ve insanlığın geleceğe daha emin adımlarla yürüme imkanına kavuşmasına vesile olmasını diledi.

YATIRIMCILAR İLE GİRİŞİMCİLER BİR ARAYA GELİYOR

ISIF'24'te bulunacak ve değerlendirmeler sonucu seçilecek buluşlar, 4 gün sürecek "Demo Day" ile yatırımcı ve girişimciler bir araya gelecek.

Mentorluk ve yatırım odaklı gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde ulusal ve uluslararası yatırım ağlarının seçeceği fikirler sahnede sunulacak. Ayrıca, her yıl ISIF kapsamında düzenlenen "Uluslararası Buluş Yarışması"nda, jüri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, ödüller sahipleriyle buluşturulacak.

TEKNOFEST'in ev sahipliğinde Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilen ISIF'24'e, 16 ülkeden katılım sağlanırken, 298'i yerli 56'ı yabancı olmak üzere 354 buluş sergileniyor.

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