Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK’tan 1289 personel ihraç edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir.' açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir." açıklamasında bulundu.
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