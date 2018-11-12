Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TÜBİTAK’tan 1289 personel ihraç edildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir.' açıklamasında bulundu.